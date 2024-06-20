نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة ينظم تدريبا على حرفة تصنيع الحلي بالنحاس واستهدف 30 سيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم المجلس القومى للمرأة تدريب أساسي على حرفة تصنيع الحلي بالنحاس واستهدف 30 سيدة من قرية أرمنت بمحافظة الأقصر وتدريب متقدم استهدف مجموعة أخرى مكونة من 30 سيدة من قرية أرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تضمن التدريب تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرفة لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن.



جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

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