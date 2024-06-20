نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة حجاج الجمعيات الأهلية: بدء أولى رحلات العودة غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود، استعداداتها لتسيير رحلات العودة إلى أرض الوطن لحجاج الجمعيات الأهلية، عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات العودة إلى القاهرة غدًا الجمعة.

مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية

أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنه تم إعداد خطة لمغادرة الحجيج من مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يغادر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية المستوى الأول غدًا الجمعة، ويبلغ عددهم 1059 حاجًا، من مطار جدة إلى مطار القاهرة بعد الانتهاء من أداء المناسك بالمشاعر المقدسة.

كما سيغادر اليوم الخميس، أول فوج من الحجاج إلى المدينة المنورة لقضاء 4 أيام قبل المغادرة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة أو الأقصر، حسب مطار الوصول.

توفير كافة الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم توفير كافة الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة وجودهم في السعودية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.