الأنبا مقار يفتتح معهد الكتاب المقدس بمدينة العاشر

جدة - نرمين السيد - معهد الكتاب المقدس

افتتح الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، معهد "ڤي إتشوب" لدراسة الكتاب المقدس، بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر.





وألقى الأنبا مقار، كلمة روحية بعنوان "بانوراما في سفر المزامير". ثم شرح القس جوارجيوس القمص فيلبس، والقس يسطس يعقوب نظام الدراسة بالمعهد، وعدد المواد الدراسية، والهدف الروحي للمعهد.

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