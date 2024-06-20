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جدة - نرمين السيد - وزارة الخارجية
وتجري فرق العمل القنصلية الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذويهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلا عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبى.
ونسقت القنصلية المصرية العامة في جدة -وقبل بدء أيام الحج- دائما وباستمرار مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية لضمان توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والتجهيزات والترتيبات اللازمه لاستقبال الحجاج المصريين ومتابعة أوضاعهم، إلا أن وجود أعدادا كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج يتطلب مجهودا مضاعفا ووقتا أطول للبحث عن المفقودين منهم والإستدلال على ذويهم.
ونوهت وزارة الخارجية بأن غرف الطوارئ التي جرى تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل من خلال الأرقام التالية:
غرفة طوارئ القنصلية المصرية بجدة:
00966565702002
غرفة طوارئ القطاع القنصلي بوزارة الخارجية:
27923050
27923060
27942782
01006638814
وشددت وزارة الخارجية على استمرارها في بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين في أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحرك عاجل من الخارجية بشأن أوضاع الحجاج المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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