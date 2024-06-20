تحرك عاجل من الخارجية بشأن أوضاع الحجاج المصريين

تواصل القنصلية المصرية بجدة، وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة والمشاعر المقدسة، التنسيق مع السلطات السعودية وبعثة الحج الرسمية المصرية؛ للوقوف على أوضاع المواطنين المصريين كافة المتواجدين لأداء مناسك الحج، اتصالا بجهود وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية.





وتجري فرق العمل القنصلية الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذويهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلا عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبى.

ونسقت القنصلية المصرية العامة في جدة -وقبل بدء أيام الحج- دائما وباستمرار مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية لضمان توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والتجهيزات والترتيبات اللازمه لاستقبال الحجاج المصريين ومتابعة أوضاعهم، إلا أن وجود أعدادا كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج يتطلب مجهودا مضاعفا ووقتا أطول للبحث عن المفقودين منهم والإستدلال على ذويهم.

ونوهت وزارة الخارجية بأن غرف الطوارئ التي جرى تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل من خلال الأرقام التالية:

غرفة طوارئ القنصلية المصرية بجدة:

00966565702002

غرفة طوارئ القطاع القنصلي بوزارة الخارجية:

27923050

27923060

27942782

01006638814

وشددت وزارة الخارجية على استمرارها في بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين في أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.