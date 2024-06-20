مصر للطيران تسير غدا 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 02:25 مساءً - تسير مصر للطيران الناقل الوطني غدا الجمعة، 8 رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج إلى أرض الوطن بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة الطيران المدني وقرعة مجلس النواب وكفر الشيخ والجيزة وتضامن البحيرة والغربية والدقهلية والقاهرة والإسكندرية والجيزة وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وشكلت شركة مصر للطيران فريق عمل تتضمن مختلف التخصصات ليكون في شرف خدمة الحجاج بمطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس.

وتحرص الشركة علي تيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج، فضلًا عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي.