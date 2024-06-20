ضبط عاطل بالقاهرة لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 02:26 مساءً - اسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بقيامه بالإتصال بأحد الأشخاص من على موقع تسوق إلكترونى لشراء هاتف محمول مقابل مبلغ مالى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفور حضوره إستلم الهاتف وعقب إنصرافه وقيامه بفتح العلبة إكتشف عدم وجود الهاتف ووجود قطعة من الحجارة، وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بإرتكاب الواقعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.