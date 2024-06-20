نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول رحلات عودة الحجاج المصريين والأفارقة بتنظيم من شركة مصر للطيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تنظيم جسر جوي لعودة الحجاج، حيث ستسير الشركة غدًا 8 رحلات، بواقع 7 من مطار جدة إلى القاهرة، بالإضافة إلى رحلة من مطار الطائف إلى القاهرة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذه الرحلات مخصصة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة الطيران المدني، إضافة إلى حجاج كفر الشيخ والجيزة وتضامن البحيرة والغربية والدقهلية والقاهرة والإسكندرية والجيزة، بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وفي سياق متصل، أكد خالد عطوة، رئيس بعثة الحج لمصر للطيران في السعودية، بأن الشركة ستبدأ بعد غد تسيير رحلاتها لعودة الحجاج المصريين والأفارقة من مطار المدينة المنورة.

ومن المقرر أن تسير الشركة من هذا المطار نحو 133 رحلة لعودة الحجاج إلى المطارات المصرية، بالإضافة إلى مطار كوناكري بغينيا ومطار باماكو بمالي.