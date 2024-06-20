«الجيزة» تواصل تسليم لحوم صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية (صور)

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وشدد المحافظ، على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشهد راشد، اليوم الخميس، تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.
وثمن محافظ الجيزة، مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وإيصال المساعدات للمستحقين في القري والمراكز، مشيرا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن دفعه لحوم صكوك الأضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولي بالرعاية لتوسيع دائرة النفع على المواطنين.
ومن جانبه أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، أنه تم مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين، كما تمت عملية التشفيه والتبريد والتجميد والنقل وفقاً للضوابط المحددة.
جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد كمال مدير مديرية التضامن والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف والشيخ محمد حسين مدير شؤون الإدارات بمديرية الأوقاف.
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