مصر للطيران تسير غدًا 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام 

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني، غدا الجمعة، 8 رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج إلى أرض الوطن بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة ورحلة بخط سير الطائف - القاهرة.





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