نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن: الأمن القومي خط أحمر.. وندعم أي قرار يحفظ السلم المجتمعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ نشأة الدولة المصرية، وهي ترحب وتستقبل الكل دون تفرقة أو وضع أي عراقيل تمنعهم من الدخول، أو تحدد لهم مناطق بعينها كما يفعل الجميع، ولكنها تعامل الكل كأبنائها، يحصلون ويتمتعون بكافة الخدمات المتاحة دون نقصان، بكل كرامة وعزة واحترام.

ونود في حملة مواطن لدعم مصر، التأكيد على أن حماية السلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد، هو خطا أحمر، لا هوادة فيه، ولا نقبل بأي إملاءات خارجية هدفها زعزعة الاستقرار الذي تنعم به مصر حاليا، وأن يفرض عليها وجهات نظر معينة، وأنها لن ترضخ لأي ضغوطات، وستكمل مسيرة البناء والنمو الذي بدأ منذ 10 سنوات لتصل إلى ما تريده من تقدم ورخاء.

وأوضحت حملة مواطن، أنه منذ أزمات الوطن العربي وما يحدث في دول الجوار، كانت مصر خير حاضن وخير أمين لهذه الشعوب، وفتحت أبوابها وفتح الشعب بيوته بكرم وترحاب، ورغم الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، تمتع كل فرد جاء مصر بكل ما يتمتع به المواطن المصري، دون فرض رسوم أو أي التزامات عليه بل وقدمت العديد من المؤسسات الدعم لمن يحتاج دون النظر إلى اسمه أو موطنه، و"اقتسمنا اللقمة معا"، عملا بأن مصر هي تاج الأرض وبها خيرات الله، وستبقى وتظل أم الدنيا محمية من كل المخططات بإرادة الله.



وأشارت حملة مواطن، إلى أنها لا ترفض استقبال الأشقاء من دول الجوار بسبب الأحداث الجارية في بلدانهم، ولكن عليهم الالتزام بالقواعد والعادات والتقاليد للمجتمع المصري، وعدم إقامة أي تكتلات تستهدف أمن واستقرار الوطن، وأن يحسنوا المعاملة مع من كانوا خير معين لهم، وأن يبتعدوا عن أهل الشر وتابعيه.



وأكدت حملة مواطن لدعم مصر، أنها تدعم أي قرارات للدولة والقيادة المصرية، من شأنها الحفاظ على الأمن القومي للبلاد والسلم المجتمعي، وأن قيادات الحملة في الداخل والخارج يقفون خلف القيادة السياسية، وتدعم كل تحركات من شأنها الحفاظ على الاستقرار والهدوء، مشيرة إلى أنه عندما ترى الدولة أن هناك إجراءات لا بد من اتخاذها لتقنين بعض أوضاع الأشخاص المخالفين، فهذا من حقها ولا يستطيع أحد أن يلوم عليها، وهل نرى أي دولة في العالم كله تتعامل مع الوافدين إليها كما تتعامل مصر، ولكن عندما تتخذ إجراءات تحدث في كافة الدول، تتهافت عدد من المؤسسات المأجورة في مهاجمة مصر وقادتها، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسندعم ونؤيد بكل شدة أي قرار ينظم عملية الدخول والإقامة داخل الأراضي المصرية.