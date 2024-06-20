الداخلية تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى وتوزع الهدايا عليهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف مديريات الأمن احتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك، وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا عليهم.





وفى لفتة إنسانية من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال الأيتام تم اصطحابهم لعدد من المحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد. كما اصطحبت وزارة الداخلية الأطفال داخل حافلات مفتوحة تجوب الشوارع والميادين وكذا إصطحابهم للمتنزهات العامة والأماكن المخصصة للأطفال فى أجواء تجوبها الفرحة والبهجة بالعيد. وكان لتلك المبادرة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام، كما أعرب القائمين على دور الرعاية عن خالص تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى، وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

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