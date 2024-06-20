الرى: رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على مناسيب المصارف بالدرجات الآمنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 04:33 مساءً -

- التعامل الفورى بنجاح مع عدد من الحالات الطارئة لإنقطاع التغذية الكهربائية المغذية لعدد من المحطات

- التعامل العاجل مع قطع صاولات وعطل ماكينات أعشاب لمنع دخول المخلفات لوحدات المحطات وإتلافها

- التعامل مع العديد من الأعطال بالمحطات بالجهود الذاتية للمهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء

- تصنيع عدد من المكونات اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات بورش وسط الدلتا التابعة للمصلحة

- الدكتور سويلم يوجه بإستمرار التنسيق بين مسئولى الميكانيكا والرى والصرف لمتابعة التصرفات المائية بالترع والمناسيب بالمصارف الزراعية

تلقى هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية ، والاجراءات التى تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع اجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع ، واستعراض مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة على إمتداد ايام الأجازة.

واستعرض التقرير ما إتخذته أجهزة المصلحة من إجراءات للتعامل مع عدد من الحالات الطارئة ، حيث حدث عطل مفاجئ بخطوط التغذية الكهربائية المغذية لمحطات البستان بمحافظة البحيرة مما تسبب فى توقفها بالكامل ، حيث تم التواصل على الفور مع شركه نقل الكهرباء بغرب الدلتا وتغذية محطات البستان من محطه محولات أبو المطامير وإعادة تشغيل المحطة.

كما تعرض خط التغذية المغذي لمحطة طلمبات النمسا بمحافظة الأقصر للتضرر نتيجة حريق بإحدي المزارع الخاصة ، حيث تم التنسيق مع المحليات والحماية المدنية والأجهزة الأمنية وأجهزة وزارة الكهرباء حيث تم إطفاء الحريق وإصلاح خط التغذية وإعادة تشغيل المحطة .

كما تم التعامل مع العطل الحادث في إحدي محطات الكهرباء المغذية لمحطة النقرة ٤ بمحافظة اسوان ، حيث تم التنسيق الفورى مع مسئولي شركة الكهرباء بأسوان والعمل حتى ساعات متأخرة من الليل ليتم إعادة تشغيل محطة النقرة ٤ مجددا .

كما تم متابعة المناسيب بمحطات صفط والقصبى وبحر البقر بمحافظة الدقهلية بعد إنقطاع التيار الكهربائى من محطة محولات الحسينية ، والتواصل مع شركة الكهرباء لسرعة إعادة التيار الكهربائي ، حيث تم إعادة تشغيل المحطات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالمجارى المائية .

كما تم التعامل العاجل مع القطع الحادث فى الصاولة الواقعة أمام مص محطة البوصيلي بمحافظة البحيرة ، حيث تم التنسيق بين أجهزة الميكانيكا والصرف وسرعة إصلاح الصاولة لمنع دخول الأعشاب والمخلفات لوحدات المحطة وإتلافها ، كما تم التعامل الفورى مع العطل الحادث فى ماكينة الأعشاب بمحطه النصر ١ بمحافظة البحيرة للحفاظ على المحطة وعدم التأثير على عملية التشغيل ، كما تم إصلاح ماكينة شبك الأعشاب بمحطة ترعة الطلمبات بمحافظة الشرقية .

كما تم التعامل مع العديد من حالات الأعطال المختلفة بالمحطات بالجهود الذاتية للمهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء .. حيث تم اصلاح عطل بمحرك الوحده رقم ١ بمحطة مصرف سمتاي بمحافظة الغربية ، وإصلاح عطل بدائرة الهيدروليك للوحده رقم ٢ بمحطة الشباب الرئيسية وعطل آخر بالوحدة رقم ٣ بمحطة صرف العباسة بمحافظة الشرقية ، وإصلاح عطل بالوحده رقم ٥ بمحطة جنوب سهل بورسعيد ، وإصلاح عطل بمحرك الوحده رقم ٢ بمحطة جنوب بورسعيد الجديدة ، وإصلاح محرك الوحدة ٢ بمحطة المندورة بمحافظة كفر الشيخ ، كما تم إجراء الصيانة العاجلة لمحطة الحفير الجديدة بمحافظة الدقهلية وإعادتها للعمل بكفاءة ، وإجراء الصيانة اللازمة لعدد ٣ وحدات بمحطة القلج بالقليوبية .

كما تم تشغيل ورش وسط الدلتا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتصنيع عدد من المكونات اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات مثل تصنيع شبك أعشاب الوحدة ٣ بمحطة تيرة الجديدة ، وإعادة تأهيل عمود روتر محطة السجاعية ، وتصنيع مكونات لإعادة تأهيل الوحدة ٤ بمحطة مصرف ٣ الجديدة .

كما تم عمل الإتزان والصيانة اللازمة لموتور محطة النقرة ١ بأسوان بالورشة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بتوشكي وإعادة الموتور لأسوان حيث بدأ فريق العمل في تجميع الموتور مع وحدة إضافية تحسبا لأي اعطال .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين السادة مسئولى مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوب