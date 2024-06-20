نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزادات علنية لبيع محلات تجارية وصيدليات في المدن الجديدة: برج العرب وطيبة الجديدة وبني سويف الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إقامة عدة جلسات للمزادات العلنية لبيع محلات تجارية وصيدليات ووحدات إدارية في عدد من المدن الجديدة بمصر، وذلك لتلبية احتياجات السكان المتنوعة في هذه المناطق.

برج العرب الجديدة



جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة قرر عقد جلسة مزاد علني يوم الأحد الموافق 18 أغسطس، لبيع مجموعة من المحلات التجارية والصيدليات. يشمل العرض:

- 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 15 و77 متر مربع.

طيبة الجديدة



جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة سيقيم مزادًا علنيًا في يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، لبيع محلات تجارية ووحدات إدارية وأراضٍ ومراكز خدمية، ويشمل العرض:

- 11 محلًا تجاريًا بمساحات من 14 إلى 99 متر مربع.

- 4 وحدات إدارية بمساحات من 31 إلى 63 متر مربع.

- قطعة أرض تحتوي على مخبز مجهز بالكامل ومنفذ خدمة المواطنين داخل مبنى الجهاز.

بني سويف الجديدة



جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة يستعد لإقامة مزاد علني يوم الأحد الموافق 28 يوليو، لبيع محلات تجارية وصيدليات ووحدات إدارية، ويشمل العرض:

- 11 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات من 14 إلى 98 متر مربع.

- 5 وحدات إدارية بمساحات من 30 إلى 60 متر مربع.

تأتي هذه المزادات في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين في المدن الجديدة.

وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمهتمين في المزادات، بالإضافة إلى إمكانية المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والمخابز والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة المعنية.