أخبار مصرية

السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة حالات وفاة الحجاج المصريين

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محمد توفيق 2024-06-20 17:21 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أفادت قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وجاءت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص القيادة المصرية، على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

وأوضحت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية، لتسهيل استلام جثامين المتوفين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وأكدت التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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