السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة حالات وفاة الحجاج المصريين

أفادت قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.





وجاءت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص القيادة المصرية، على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

وأوضحت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية، لتسهيل استلام جثامين المتوفين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وأكدت التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.