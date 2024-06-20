السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة حالات وفاة الحجاج المصريين

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جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وجاءت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص القيادة المصرية، على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.
وأوضحت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية، لتسهيل استلام جثامين المتوفين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.
وتقدمت رئاسة الجمهورية، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وأكدت التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.
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