نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج التصميم المعماري والعمراني بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتم الدراسة باللغة الإنجليزية فى برنامج التصميم المعماري والعمراني المستدام بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ويهدف إلى التنمية المستدامة وأهمية إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة، حيث يشمل البرنامج جميع متطلبات دراسة الهندسة المعمارية في قطاعى الهندسة والفنون، بهدف إعداد مهندسين معماريين ملمين بأساسيات العلوم الهندسية والفنية والمتخصصين في العلوم الهندسية المعمارية والعمرانية بصفة عامة والعمارة المستدامة والتصميم العمراني المستدام بصفة خاصة.

كما يساهم البرنامج إلى تمكين الطلاب من فهم واستيعاب العمارة والعمران المستدام، وتعزيز الإبداع والابتكار من خلال دراسة العلاقة بين المجتمعات والمباني والعمران والبيئة، وتزويد الطلاب بالأدوات التكنولوجية الحديثة لتلبية احتياجات السوق المهنية، وتمكين الطلاب من استكشاف التحديات المعمارية والحضرية المعقدة، بجانب تأهيل الطلاب للدراسات البينية ومتعددة التخصصات المتعلقة بمجال التخصص.

وتتمثل رسالة البرنامج في إعداد مهندس معماري مبدع ومتميز ومتخصص في العمارة المستدامة والتصميم العمراني المستدام وعلى دراية بعلوم البناء وما يتصل بها من دراسات معمارية وعمرانية كما يهدف إلى إعداد مهندس معماري يستخدم أحدث التقنيات التي تتناسب مع احتياجات السوق الحالية ويلتزم بالسلوك الجيد والأخلاق المعنية وعلى استعداد المساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.

كما تتمثل رؤية البرنامج في تقديم خدمات تعليمية متقدمة مرتبطة برؤية مصر باعتبارها جزء من الجهود الحالية لتطوير التعليم المعماري والعمراني للمساهمة في أهداف التنمية المستدامة للدوله المصرية.