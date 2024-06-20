احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 06:36 مساءً - بكل شغف يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024 خلال الساعات المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة منتخبات قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية معًا وتبدأ من فجرغد الجمعة وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

يبدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقبه أمام كندا الثالثة فجر الجمعة، في إفتتاح منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

تقام منافسات كوبا أمريكا 2024 خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، 10 من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.

نقدم لكم القنوات المجانية الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية كالتالي:

قمر هيسباسات 30 غربًا

القنوات الإسبانية:

Esport 3

TV 3 Catalunya

تردد القنوات:

11347 H 20858 أفقي

قمر هوتبيرد 13 شرق

القنوات الإيطالية:

Solo calcio

تردد القنوات:

11179 H 27500 أفقي

قمر يوتلسات 5 غرب

القنوات الفرنسية:

L'Equipe TV

تردد القنوات:

12648 V 29500 عمودي

القنوات الإيطالية :

Sport italia

تردد القنوات:

12341 V 31400 عمودي

وحتى الآن، لم تنجح أي شبكة عربية في الحصول على حقوق بث البطولة التي ستبدأ خلال ساعات كما لم تعلن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بشكل رسمي عن ذلك حتى الآن.

ويملك منتخب التانجو في رصيده 15 لقبًا من بطولة كوبا أمريكا وهو الأكثر تتويجًا بالمسابقة القارية بالتساوي مع منتخب أوروجواي، فيما لم يتوج المنتخب الكندي باللقب طوال تاريخه.

بينما يتصدر منتخب البرازيل قائمة الأعلى قيمة تسويقية بين المشاركين فى النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

ويخوض منتخب البرازيل، منافسات بطولة كوبا أمريكا القادمة، ضمن منتخبات المجموعة الرابعة، بجانب كولومبيا، باراجواي وكوستاريكا.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب البرازيلى بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، 1.19 مليار يورو ليصبح الأغلى فى كوبا أمريكا 2024.

ويتفوق السليساو فى الترتيب على منتخب الأرجنتين بطل العالم والذي حل فى الوصافة بقيمة 875.70 مليون يورو.