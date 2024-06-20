كاف: غدا اجتماع اللجنة التنفيدية لحسم موعد كأس أمم أفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 06:36 مساءً - أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا افتراضيا، غدا الجمعة فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، لمناقشة عدد من الأمور الهامة التي تخص كرة القدم الأفريقية، حيث من المنتظر الإعلان عن تحديد الموعد النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها في المغرب.

وقال بيان الكاف: "تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اجتماعًا افتراضيًا يوم الجمعة 21 يونيو 2024، وستتداول اللجنة التنفيذية، التي يرأسها رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، حول عدد من الأمور".

وأضاف: "وسيبدأ اجتماع اللجنة التنفيذية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة".

كأس أمم أفريقيا 2025

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد في وقت سابق، الرابع من شهر يوليو المقبل، موعداً لإجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

ونشر كاف بيانا رسميا على موقعه الرسمي أكد فيه أن القرعة تقام بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا في تمام الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

سيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات.

وتتصدر الدول المؤكدة في القرعة بطلة أفريقيا كوت ديفوار التي انضمت إليها الجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا.

وتشمل الدول الأخرى الجابون، وجامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون. وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في أفريقيا، كأس الأمم الأفريقية في المغرب عام 2025.