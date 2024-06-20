الاحتلال: إصابة 6 عسكريين بينهم 3 في المعارك الدائرة بغزة خلال الـ24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 06:36 مساءً - أعلن جيش الاحتلال، قبل قليل، عن إصابة 6 عسكريين تابعين له، من بينهم ثلاثة في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جاء ذلك وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن بالأمس الأربعاء، عن إصابة 12 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأضاف أن 662 ضابطا، وجنديا قتلوا و582 أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال، أن 3860 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب بينهم 1947 جرحوا خلال الهجوم البرى.