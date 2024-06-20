صربيا تخطف تعادلاً مثيرا من سلوفينيا فى يورو 2024.. "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 06:36 مساءً - خطف منتخب صربيا، تعادلا مثيراً، من نظيره منتخب سلوفينيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2024.

بدأ منتخب سلوفينيا التسجيل في المباراة، بالدقيقة 69 عن طريق اللاعب زان كارنيكنيك.

ونجح لوكا يوفيتش، في تسجيل هدف التعادل لمنتخب صربيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

ويحتل منتخب سلوفينيا، وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، خلف إنجلترا المتصدرة برصيد 3 نقاط، وحصد منتخب صربيا النقطة الأولى في المركز الرابع.

وجاء تشكيل منتخب سلوفينيا كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ايريك يانجا، زان كارنيكنيك- دركشيتش- ياكا بيول.

خط الوسط: بيتر ستوجانكوفيتش- يان ملاكار- أدم جنيزدا- تيمي ماكس.

خط الهجوم: أندراز شبورار- بنجامين سيسكو.

بينما جاء تشكيل منتخب صربيا اليوم كالتالي:



حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: ميلوش فيلجكوفيتش- نيكولا ميلينكوفيتش- بافلوفيتش.

خط الوسط: زيفاكوفيتش- ايفان اليتش - ساشا لوكيتش- فيليب ملادينوستيتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش- أليكساندر ميتروفيتش- دوشان تادتيش.