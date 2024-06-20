التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين ضد كندا الليلة فى افتتاح كوبا أمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 07:37 مساءً - يستعد منتخب الأرجنتين لبداية رحلة الدفاع عن لقبه في افتتاح كوبا أمريكا في الثالثة صباح الجمعة، حيث يلتقى مع كندا بملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية مستضيفة البطولة التي تستمر حتى 15 يوليو المقبل.

تشكيل الأرجنتين ضد كندا

ومن المتوقع أن يبدأ ليونيل سكالونى مدرب منتخب الأرجنتين مباراة اليوم ضد كندا بالتشكيل التالى..

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: ناهويل مولينا ، كوتي روميرو ، ليساندرو مارتينيز ، نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: رودريجو دي بول ، لياندرو باريديس ، أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ليونيل ميسي ، جوليان ألفاريز وأنخيل دي ماريا

منتخب الأرجنتين

يدخل منتخب الأرجنتين ضد كندا مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز أول في بداية مشوار الدفاع عن لقب كوبا أمريكا الذي توج به في أخر نسخة 2021 على حساب البرازيل.

يملك منتخب التانجو في رصيده 15 لقبًا من بطولة كوبا أمريكا وهو الأكثر تتويجًا بالمسابقة القارية بالتساوي مع منتخب أوروجواي، فيما لم يتوج المنتخب الكندي باللقب طوال تاريخه.

يلعب منتخب الأرجنتين، مباراة اليوم بأفضلية كاملة على كافة الجوانب الفنية حيث يملك ضمن صفوفه كوكبة من النجوم على رأسهم القائد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي، وجوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، وإنزو فيرنانديز نجم وسط تشيلسي، ورودريجو دي بول متوسط ميدان أتلتيكو مدريد، والمخضرم إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.

ويتطلع ليونيل ميسي إلي مواصلة تحطيم الأرقام وحصد الألقاب على الصعيد الدولي، بعد الفوز بلقبي كوبا أمريكا 2021 ثم كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب الأرجنتين قائمة أغلى المنتخبات فى المجموعة الأولى بقيمة تسويقية تبلغ 856.20 مليون يورو، فيما يأتي منتخب كندا وصيفًا بـ 176.80 مليون يورو، ثم منتخب تشيلي ثالثًا بـ 79.13 مليون يورو، وأخيرًا منتخب بيرو بـ 37.68 مليون يورو.