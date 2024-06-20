عاجل-تشكيل "خلية أزمة"..الحكومة تفتح تحقيقًا بشأن وفيات الحجاج المصريين

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل-تشكيل "خلية أزمة" ..الحكومة تفتح تحقيقاً بشأن وفيات الحجاج المصريين

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع المتعلق بوفاة الحجاج المصريين. يأتي هذا في إطار حرص القيادة المصرية على تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. وأكد الرئيس على ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

رئاسة الجمهورية تقدم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا

وقدمت رئاسة الجمهورية خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم خلال هذا الحدث المؤسف.

رئيس الوزراء يعلن تشكيل "خلية الأزمة"

وأعلن رئيس الوزراء أن خلية الأزمة تتشكل من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وتتمثل مهمتها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، في تقديم الدعم لأسر المتوفين ودراسة أسباب الحادث لمنع تكراره.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم فتح تحقيق مع أي شركة نظمت سفر الحجاج المتوفين بصورة غير رسمية، بعيدًا عن الأطر النظامية، دون توفير الخدمات اللوجيستية اللازمة وسيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات لمنع تكرار هذه المخالفات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن منذ بداية الأزمة، تتم متابعة الموقف مع مسؤولي وزارة الخارجية، التي أصدرت عدة بيانات بخصوص الأزمة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودي وبعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وتقديم الدعم الطبي واللوجستي لأي مصري يحتاجه، سواء كان داخل البعثة الرسمية أم لا، بشرط توافر بياناته ومكان وجوده و يتم حاليًا التنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وحصر الضحايا والمفقودين بدقة.

و أعلن رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم متابعتها ورعايتها صحيًا على أعلى مستوى. ووفقًا لبيان وزير الصحة، يبلغ إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50،752 حاجًا، وسجلت 28 حالة وفاة، وهي نسبة تعتبر الأقل مقارنة بالسنوات السابقة. ونظرًا لعدم وجود بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذرت متابعة أحوالهم الصحية، مما صعب المهام على الجميع حاليًا. لذلك، ستتم معاقبة كل من تسبب في هذا السفر غير النظامي.

وأشار مدبولي إلى أن هناك فرق عمل قنصلية تابعة لوزارة الخارجية تقوم حاليًا بزيارات ميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية، ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.

تجدر الإشارة إلى وجود عدد كبير من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج الرسمية، مما يتطلب جهودًا مضاعفة ووقتًا أطول للبحث عن المفقودين منهم والاستدلال على ذويهم. لذلك، خصصت وزارة الخارجية عددًا من غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها.