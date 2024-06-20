نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئاسة المصرية تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن وفيات الحجاج المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت الرئاسة المصرية قرارًا عاجلًا بشأن وفيات الحجاج المصريين، بينما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وفقا لخبر عاجل على قناة إكسترا نيوز.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وتوجيه الرئيس السيسي يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» بارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين الذين أدوا مناسك الحج لعام 2024 إلى 600 حاج.

تفاصيل الوفيات

أعلنت «فرانس برس» يوم الأربعاء أن 323 حاجًا مصريًا توفوا أثناء أداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

وأشارت الوكالة إلى أن معظم الوفيات كانت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، باستثناء حالة واحدة توفيت بسبب جروح قاتلة أثناء تدافع بسيط بين الحجاج.

وأضافت أن حصيلة الوفيات استندت إلى بيانات مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.

جهود البحث عن المفقودين

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها كثفت جهودها بالتنسيق مع السلطات السعودية للبحث عن المواطنين المصريين المفقودين خلال مناسك الحج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السفارة المصرية في الرياض أرسلت بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لمتابعة تطورات البحث.

الرعاية الطبية ونقل الجثامين

ذكرت وزارة الخارجية أن البعثة القنصلية أجرت زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية للاطمئنان على الحجاج المصريين والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى مصر.