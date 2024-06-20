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أحمد جودة - القاهرة - عاجل : موعد عودة البنوك والقطاع الخاص للعمل بعد إجازة عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

البنوك والموظفون يعودون للعمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.. يستأنف القطاعان العام والخاص، بما في ذلك البنوك، عملهما في مصر بدءًا من الأسبوع القادم، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لسبعة أيام.

وشهدت إجازة عيد الأضحى 2024، والتي حددتها الحكومة المصرية، إغلاق البنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة من يوم السبت 15 يونيو 2024 حتى الخميس 20 يونيو 2024.

وبينما تعود البنوك للعمل يوم الأحد 23 يونيو 2024، يعود الموظفون في القطاعين العام والخاص إلى ممارسة مهامهم بدءًا من يوم السبت 22 يونيو 2024.

وتم الإعلان عن هذه القرارات من قبل مجلس الوزراء ووزارة العمل والبنك المركزي المصري، وذلك لضمان حصول جميع المواطنين على إجازة كافية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتعود الحياة الطبيعية إلى مصر بدءًا من الأسبوع القادم، مع عودة البنوك والموظفين إلى العمل.

مواعيد عمل البنوك رسميًا

و أفادت مصادر في البنك المركزي المصري والبورصة المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن البنوك والبورصة ستستأنف العمل اعتبارًا من الأحد المقبل بمواعيدها الطبيعية.

تبدأ مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة الثامنة صباحًا بالنسبة لموظفي البنوك وحتى الثالثة بعد الظهر، وبالنسبة للمواطنين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر.

أما بالنسبة للبورصة المصرية، فتبدأ جلسة التداول الرئيسية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.