عودة أولى رحلات حجاج السياحة اليوم من مطار الأمير محمد في المدينة المنورة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء متابعتها، اليوم، انطلاق أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة إلى أرض الوطن، من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج.





وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن أولى رحلات عودة حجاج السياحة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بدأت أمس.

ومن المقرر أن تستمر باقي رحلات عودة حجاج السياحة على مدار الأيام المقبلة.

ومن ناحيتها، أشارت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن هناك ما يقرب من 12500 حاج من حجاج السياحة سيغادرون إلى مصر من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بجانب 6700 حاج من حجاج السياحة سيغادرون من مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأضافت أن لجان بعثة الوزارة كافة، المتواجدة حاليا في المملكة العربية السعودية تتابع على مدار الساعة إجراءات عودة جميع حجاج السياحة بعد أن أدوا مناسكهم ونجاح خطة تصعيدهم الى المشاعر المقدسة بمني وعرفات، بجانب متابعة أحوال حجاج السياحة الذين يستكملون حاليا باقي برنامج الحج الخاص بهم سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأوضحت أن هناك لجنتين تتابعان بشكل خاص رحلات العودة بمطاري كل من الملك عبد العزيز بمدينة جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، حيث تقوم بتوديع الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم وحل أي عقبات قد تواجههم وتسهيل إجراءات عودتهم بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

وبدأت شركات السياحة، أول أمس، في مغادرة الحجاج من منى، والعودة إلى مكة المكرمة أو للمدينة المنورة لاستكمال باقى برنامج الحج، ومن ثم العودة بسلامة الله الى أرض الوطن.