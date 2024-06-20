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التحالف الوطني يُنظم حفلًا غنائيًا ومعرضًا للمنتجات التراثية في شمال سيناء

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محمد إبراهيم 2024-06-20 20:19 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني يُنظم حفلًا غنائيًا ومعرضًا للمنتجات التراثية

نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل التنموي بمحافظة شمال سيناء، حفلًا غنائيًا تضمن الأغانى البدوية التراثية والدبكة السيناوي، وذلك فى ختام احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ولاقى الحفل استحسان جميع الحضور، الذين عبروا عن امتنانهم لما تقدمه أمانة التحالف الوطني في شمال سيناء من أجل اسعادهم.

التحالف الوطني يُنظم حفلًا غنائيًا ومعرضًا للمنتجات التراثية

كما تم أيضًا عمل معرض للمنتجات السيناوية التراثية على شاطئ العريش، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، لإدخال البهجة على قلوب الأسر السيناوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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