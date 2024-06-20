التحالف الوطني يُنظم حفلًا غنائيًا ومعرضًا للمنتجات التراثية في شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني يُنظم حفلًا غنائيًا ومعرضًا للمنتجات التراثية

ولاقى الحفل استحسان جميع الحضور، الذين عبروا عن امتنانهم لما تقدمه أمانة التحالف الوطني في شمال سيناء من أجل اسعادهم.

كما تم أيضًا عمل معرض للمنتجات السيناوية التراثية على شاطئ العريش، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، لإدخال البهجة على قلوب الأسر السيناوية.