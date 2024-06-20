مبابى يظهر بقناع يحمل ألوان علم فرنسا قبل قمة هولندا في يورو 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 08:35 مساءً - ظهر كيليان مبابى قائد منتخب فرنسا مرتديا القناع في مران الفريق مساء اليوم، استعدادا لمواجهة منتخب هولندا غدا الجمعة، في قمة مباريات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وتعرض مبابى لإصابة بكسر في الأنف خلال مباراة منتخب فرنسا ضد النمسا والتي حسمها الديوك بهدف دون رد في مستهل مشوار الفريق في يورو 2024.هولندا ضد فرنسا

كيليان مبابى قائد منتخب فرنسا

ويحتضن ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج، مواجهة فرنسا ضد هولندا، في تمام الساعة 10 مساء الغد بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب فرنسا ويتفوق عليه بفارق الأهداف فقط، فيما يتذيل بولندا والنمسا الترتيب بلا نقاط.

وفى مواجهات الجولة الأولى فازت هولندا على بولندا بنتيجة 2-1، بينما انتصرت فرنسا على النمسا بنتيجة 1-0.

ويسعى كل من فرنسا وهولندا إلى الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة لضمان بطاقة التأهل عن المجموعة وحسمها مبكرة قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة.

ويتطلع منتخب فرنسا لتحقيق الفوز في أول مباراتين لها بكأس أمم أوروبا للمرة الرابعة، في جميع المرات الثلاث السابقة نجحت في الوصل لنهائي البطولة 1984، 2000، 2016.