السوبر الأفريقى فرصة الأهلى لمطاردة الريال على الألقاب القارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 09:32 مساءً - يلتقى فريق الأهلى نظيره الزمالك فى كأس السوبر الأفريقى رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبى الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

وكانت النسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر الأفريقى أقيمت فى المملكة العربية السعودية، علما بأن البطولة أُقيمت خارج قارة القارة السمراء فى 4 مناسبات من قبل، بواقع 3 مرات على التوالى فى قطر أعوام 2020 و2021 و2022، فضلا عن العام الماضى بالمملكة العربية السعودية.

وتنص اللوائح على إقامة مباراة السوبر الأفريقى على أرض بطل دورى أبطال أفريقيا، حال لم يتلق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عرضا مناسبا.

الأهلى توج بدورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبى دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربى، حيث أن مواجهتى الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

على صعيد أكثر الأندية فوزا بالألقاب الدولية في التاريخ وسع الريال الفارق بينه وبين الأهلي إلى 4 ألقاب بحصول الريال على اللقب الدولي رقم 30 في تاريخه مقابل 26 لقب للأهلي في المركز الثاني.

ودخل الزمالك قائمة العشرة الأوائل على صعيد البطولات الدولية بتحقيق الكونفيدرالية ليرفع رصيده إلى 14 لقب دولي، وبإمكان الأهلي تطوير رقمه إذا فاز بالسوبر الأفريقي والدوري الأفريقي ودوري ابطال أفريقيا وكأس الأنتركونتننتال وكأس العالم للأندية الموسم القادم، فيما تتاح للريال فرصة تطوير رقمه والإبتعاد في الصدارة بالفوز بالسوبر الأوروبي وكأس الأنتركونتننتال وكأس العالم للأندية.

وفيما يلي قائمة أكثر الأندية حصولا على الألقاب الدولية في التاريخ.

1. ريال مدريد الأسباني 30 لقبا

2. الأهلي المصري 26

3. بوكا جونيورز الأرجنتيني 22

4. برشلونة الأسباني 20

5. أندبنديانتي الأرجنتيني 20