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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- تنسيق الثانوية العامة 2024.. الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

تزايد الاهتمام بتنسيق الثانوية العامة لعام 2024 بشكل ملحوظ، حيث يتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة. يشهد محرك البحث نشاطًا مكثفًا من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الذين يتطلعون لمعرفة موعد إعلان تنسيق مدارس الثانوية العامة، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 مؤخرًا.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024



أظهرت النتائج الأخيرة انخفاضًا في نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من التكهنات بأن تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 قد يكون أقل أو مشابهًا للدرجات المطلوبة في العام السابق. هذه التوقعات تستند إلى الأنماط السابقة والتغيرات في نسبة النجاح، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على معدلات القبول في المدارس الثانوية.

تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل التنسيق في 16 محافظة، وسيتم الإعلان عن التنسيق في جميع المحافظات فور انتهاء عيد الأضحى. إليكم تفاصيل التنسيق في بعض المحافظات:

- محافظة القاهرة: الحد الأدنى للقبول هو 245 درجة.

- محافظة المنيا: الحد الأدنى للقبول هو 230 درجة.

- محافظة أسيوط: الحد الأدنى للقبول هو 240 درجة.

- محافظة القليوبية: الحد الأدنى للقبول هو 240 درجة.

- محافظة المنوفية: الحد الأدنى للقبول هو 230 درجة.

- محافظة الإسماعيلية: الحد الأدنى للقبول هو 230 درجة.

- محافظة بورسعيد: الحد الأدنى للقبول هو 249 درجة.

- محافظة الإسكندرية: الحد الأدنى للقبول هو 225 درجة.

- محافظة الشرقية: الحد الأدنى للقبول هو 238 درجة.

- محافظة الجيزة: الحد الأدنى للقبول هو 218 درجة.

المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي العام 2024



للتقديم في الصف الأول الثانوي العام لعام 2024، يجب تقديم المستندات التالية:

- صل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية: يجب تقديم الأصل مع ثلاث نسخ منها.

- أصل شهادة الميلاد: يجب إحضار الأصل بالإضافة إلى ثلاث نسخ مصورة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر: يجب تقديم نسخة واحدة.

- صور شخصية للطالب أو الطالبة: يجب تقديم ست صور شخصية بمقاس 4*6.

- ملف التقديم: يحتوي على طلب الالتحاق والدمغات المطلوبة.

- البطاقة الصحية للطالب: يجب تقديم البطاقة الصحية المحدثة.

- ملف ورقي وحافظة بلاستيكية: يجب توفير هذه الملفات لتنظيم المستندات.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعداد لتقديم طلبات الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بسهولة ويسر.