محمد مصطفى أبو شامة: كل الطرق تؤدى إلى مواجهة بين الاحتلال وحزب الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 10:29 مساءً - قال الدكتور محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن كل الطرق تؤدي إلى مواجهة حتمية بين جيش الاحتلال وحزب الله، لافتًا إلى أنه يمكن تسمية ما حدث خلال الـ9 شهور الماضية حرب استنزاف طويلة، جرت ما بين الفريقين وتسببت في خسائر كبيرة للجبهة اللبنانية وحزب الله.

وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع الآن أشبه بإقتراب حالة إنفجار ما بين إسرائيل وحزب الله، تصعيد كبير جرى في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت مبعوثًا خاصًا لكلا البلدين، كمحاولة للوصول إلى تسوية سياسية، ولم يتحقق الأمر بسبب إصرار حزب الله على تحقيق هدنة في غزة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن كل المؤشرات تقود إلى أن المنطقة أمام مواجهة حتمية بين الطرفين، ربما تكون محدودة بشكل ما ولن تكون واسعة المدى في بدايتها، لافتًا إلى أن التقارير السياسية والإعلامية تشير إلى إندلاع المواجهة خلال أيام بسبب التصعيدات المستمرة على الجبهة اللبنانية.