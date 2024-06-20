غياب الشناوي ومنعم ومروان.. قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 10:29 مساءً - اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 19 لاعبا لقائمة مباراته أمام الداخلية غدا الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشهدت قائمة الأهلي غياب كلا من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وكريم نيدفيد وعمر كمال وبيرسي تاو ووسام أبو علي وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج، امام عاشور، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، رضا سليم، أحمد عبد القادر، اكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غدا الجمعة على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري.