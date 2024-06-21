النيران الصديقة تمنح إسبانيا الهدف الأول ضد إيطاليا بالدقيقة 55

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 12:32 صباحاً - سجل ريكاردو كالافيوري هدف منتخب إسبانيا الأول في شباك نظيره منتخب إيطاليا، بالخطأ في مرماه، خلال المباراة المقامة حالياً على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وجاء هدف كالافيوري في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، بعدما حول عرضية ألفارو موراتا، بالخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة تقدم منتخب إسبانيا 1 - 0.

إسبانيا ضد إيطاليا

تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفخال - روبن لي نورماند - لابورت - مارك كوكوريا.

خط الوسط: بيدري - رودري - فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو وليامز.

تشكيل إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، باستوني، كالافوري ودي ماركو.

خط الوسط: جورجينيو، باريلا، فراتيسي.

خط الهجوم: كييزا، بيليجريني وسكاماكا.

وفاز منتخب إسبانيا على حساب كرواتيا بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الماضية، بينما تفوق منتخب إيطاليا على نظيره ألبانيا بنتيجة 2-1.

ترتيب المجموعة الثالثة في يورو 2024

ويتصدر منتخب إسبانيا قبل انطلاق الجولة الثانية ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الماضية وسجل 3 أهداف والحفاظ على سجله خالي من الأهداف، بينما يتواجد منتخب إيطاليا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وسجل هدفين وتلقى هدفًا واحدًا.

تاريخ مواجهات إسبانيا ضد إيطاليا

تاريخيًا التقى منتخبا إسبانيا وإيطاليا في 40 مواجهة قبل لقاء اليوم فاز خلالها الماتادور في 15 مواجهة مقابل 12 لصالح فريق الآزوري فيما انتهت 13 قمة بالتعادل بينهما.

واقتسم منتخبا إيطاليا ضد إسبانيا في المعدل التهديفي بعدما سجل خلال المباريات 58 هدفًا كل منهما، فيما يعتلي لويس ريجويرو قائمة هدافي مباريات المنتخبين بواقع 3 أهداف.

ويحظى منتخب إسبانيا بأفضلية في آخر مواجهتين بعدما فاز في آخر مواجهتين جمعتهما في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبي نسختي 2022، و2023 بنفس النتيجة 2-1.

بينما يحمل منتخب إيطاليا أفضلية في الفوز بركلات الترجيح على حساب إسبانيا في آخر مواجهة جمعتهما في نصف نهائي بطولة يورو 2020 بنتيجة 5-3 ليكمل بعدها الآزوري المشوار نحول اللقب، كما فاز على الماتادور عندما التقيا في نسخة 2016 بهدفين في دور الستة عشر من المسابقة القارية العريقة.

ونجح منتخب إسبانيا في التتويج ببطولة أوروبا 3 مرات في 1964، 2008، 2012، وفى النسخة الأخيرة ببطولة يورو 2020 ودع البطولة من نصف النهائي بعدما خسر 4-2 بركلات الترجيح أمام إيطاليا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلى والإضافي.

ويعد منتخب إسبانيا هو الوحيد الذي فاز بثلاثة ألقاب قارية وعالمية على التوالي: يورو 2008، كأس العالم 2010، ويورو 2012.

ونجح منتخب إيطاليا في التتويج بلقب اليورو مرتين، الأولى في 1968 والثانية في النسخة الأخيرة يورو 2020.