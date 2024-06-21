منتخب إسبانيا يصعق إيطاليا بهدف ويتأهل لثمن نهائى يورو 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 12:32 صباحاً - حقق منتخب إسبانيا فوزا ثمينا على نظيره منتخب إيطاليا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس، على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وأصبح المنتخب الإسباني ثاني المتأهلين إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعد المنتخب الألماني مستضيف البطولة.

إسبانيا ضد إيطاليا

كان المنتخب الإسباني الأكثر سيطرة على مجريات اللعب خلال أول 45 دقيقة من عمر المباراة، وأهدر لاعبوه عدد من الفرص الخطيرة، والتي تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما.

وفي المقابل أعتمد منتخب إيطاليا على الهجمات المرتدة، ولكن لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس أوناي سيمون.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الإسباني، في فك شفرة الدفاع الإيطالي، ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق مدافع الأزوري ريكاردو كالافيوري، في الدقيقة 55، بالخطأ في مرماه.

وأصبح ريكاردو كالافيوري أول لاعب إيطالي يسجل هدفاً في مرماه، عبر تاريخ مشاركات الأزوري في كأس أمم أوروبا.

ويتصدر المنتخب الإسباني، ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، ثم إيطاليا 3 نقاط في المركز الثاني، ثم كل من ألبانيا وكرواتيا برصيد نقطة واحدة.

المدافع الإيطالي كالافيوري يسجل في مرماه ويمنح إسبانيا هدف التقدم