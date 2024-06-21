الكنيسة تصدر 4 قرارات بشأن تجاوزات القس دوماديوس حبيب

أصدرت الكنيسة المصرية، مساء أمس الخميس، بيانا بخصوص القس دوماديوس حبيب إبراهيم، والذي أثار ضجة مؤخرًا؛ بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.





وقالت الكنيسة في بيانها: "نود أن ننوه إلى ما يلي:

أن كل ما صدر عن القس دوماديوس من تصرفات مثيرة للجدل، لا يمثل سوى شخصه، والكنيسة غير مسؤولة عن تلك التصرفات.

أن هذا الأب أثار كثيرًا من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم فيها، وتَنَّقَّل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس، فضلًا عن صدور تصرفات منه من حينٍ إلى آخر تثير الجدل في الشارع، وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وطوال السنوات الماضية حاولت الكنيسة من خلال آبائها حل مشكلاته، ومعالجة أخطائه بروح الأبوة، حرصًا على سلامه، وخلاصه، وتم نصحه كثيرًا ومُنِح فرصًا عديدة، فعلنا هذا بكل صبرٍ وأناةٍ وفي هدوء.

أنه تم التحقيق معه في شهر أغسطس من العام الماضي 2023، وصدر قرارٌ بإيقافه عن العمل الكهنوتي، وهو القرار الذي لم يلتزم به؛ بل تمادى مؤخرًا في تصرفاته المثيرة للجدل.

وأضافت: "بناءً على ما سبق أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أحبار الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة للتحقيق معه، وتم استدعاؤه الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024؛ للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات، وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في 12 أغسطس 2023 بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية، وانتهت اللجنة إلى ما يلي:

إيقاف القس دوماديوس حبيب إبراهيم عن الخدمة الكهنوتية.

منعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام، أو التواصل الاجتماعي بجميع صورها.

قررت الكنيسة قضاءه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية؛ لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته، حرصًا على خلاص نفسه.

واختتم الكنيسة بيانها: "على أن يستمر العمل بما سبق لمدة عام، مع متابعة مدى التزامه به خلال هذه المدة، وفي حالة خرقه أي بند من البنود الثلاثة السابقة يعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية".