تصل القاهرة.. ظاهرة قوية تؤثر بشدة على طقس الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المتوقعة، اليوم الجمعة، على جميع أنحاء ومناطق الجمهورية.





وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارا علي السواحل الشمالية.

وأضافت: "من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية ليلا وفي الصباح الباكر".

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الجمعة يشهد نشاطا لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.