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جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارا علي السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية ليلا وفي الصباح الباكر.
وأشارت الأرصاد إلى أن طقس اليوم يشهد نشاطا لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
ولفتت إلى أن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 38 27
العاصمة الإدارية 38 26
6 أكتوبر 38 27
بنها 37 25
دمنهور 37 24
وادى النطرون 37 25
كفر الشيخ 37 24
المنصورة 37 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 37 25
طنطا 37 24
دمياط 32 23
بورسعيد 34 25
الإسماعيلية 38 24
السويس 38 24
العريش 34 22
رفح 33 21
رأس سدر 39 25
نخل 37 18
كاترين 35 16
الطور 35 25
طابا 37 26
شرم الشيخ 42 30
الإسكندرية 32 24
العلمين 31 24
مطروح 31 23
السلوم 32 21
سيوة 39 21
رأس غارب 38 29
الغردقة 40 30
سفاجا 41 30
مرسى علم 42 29
شلاتين 44 30
حلايب 39 29
أبو رماد 40 27
رأس حدربة 39 28
الفيوم 39 25
بني سويف 39 25
المنيا 41 26
أسيوط 42 26
سوهاج 43 27
قنا 44 30
الأقصر 45 30
الوادى الجديد 44 30
أبوسمبل 45 30
أسوان 47 30
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشاط الرياح على هذه المناطق.. ماذا يحدث في طقس الجمعة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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