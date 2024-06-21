«مصر للطيران» تسير 8 رحلات لعودة الحجاج اليوم

جدة - نرمين السيد - رحلات مصر للطيران

تُسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 8 رحلات لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بعد انتهاء مناسك الحج، بواقع 7 رحلات جدة - القاهرة، ورحلة واحدة من الطائف - القاهرة.





وكانت مصر للطيران، سيرت أمس الخميس، 12 رحلة جوية لعودة الحجاج بعد انتهاء مناسك الحج لأرض الوطن بواقع 11 رحلة بخط سير "جدة - القاهرة"، ورحلة واحدة بخط سير "الطائف - القاهرة"، وذلك لعودة حجاج بعثة وزارات الداخلية والعدل والسياحة والطيران المدني وتضامن الجيزة وقرعة مجلس النواب والقاهرة والجيزة والإسكندرية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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