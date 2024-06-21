نشاط الرئيس في أسبوع.. السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة بشأن وفاة حجاج مصريين

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى فريضة الحج، وعاد لأرض الوطن.





وحرص الرئيس على التوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم الرائع من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

وتابع الرئيس: "كل عام وجموع المسلمين بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج، الأسبوع الماضي.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، توجيهاته بتشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا هذا التوجيه يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف