عاجل - مواصفات ورقة أسئلة اللغة العربية "العربي" قبل موعد الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مواصفات ورقة أسئلة اللغة العربية "العربي" قبل موعد الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة استعدادا لأداء الاختبار فى المادة غدا السبت 22 يونيو الجارى وفقًا للمواعيد فى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

مواصفات ورقة أسئلة اللغة العربية قبل موعد الامتحان

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان اللغة العربية يتضمن ما يلي:

55 سؤالا.

منها 51 سؤال اختيار من متعدد.

4 أسئلة مقالية.

الأسئلة منها 70% بلا صعوبة وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة.

30% للمستويات المعرفية.

الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم.

تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق.

ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.