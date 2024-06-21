عاجل - "حرارة مرعبة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوجه رسالة للمواطنين

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أحمد جودة - القاهرة - "حرارة مرعبة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوجه رسالة للمواطنين.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30.

حالة الطقس.. ما اللون الذي يجب أن أرتديه اليوم؟

بالنظر إلى درجة الحرارة بشأن حالة الطقس اليوم، يفضل ارتداء ملابس باللون الأبيض وذلك لقدرته على عكس الحرارة حيث يعكس اللون الأبيض أشعة الشمس بشكل فعّال مما يقلل من امتصاص الحرارة، حيث يُعتبر اللون الأبيض مثاليًا لتبديد الحرارة الزائدة، حيث يساعد في تهوية الجسم بشكل أفضل ويساعد على التخلص من الحرارة المتراكمة.

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