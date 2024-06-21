عاجل - أسماء محطات الخط الرابع لـ مترو الأنفاق.. "الهرم - حدائق الأهرام - عباس العقاد"

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أحمد جودة - القاهرة - أسماء محطات الخط الرابع لـ مترو الأنفاق.. "الهرم - حدائق الأهرام - عباس العقاد".. تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو، ونوضح في هذا الموضوع أسماء محطات مشروع الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه بالقاهرة الكبرى، الذى يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر، بمحطة حدائق الأشجار الرحاب مرورا بشارع الأهرام.

أسماء محطات الخط الرابع لـ مترو الأنفاق

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، كل ما تريد معرفته عن أسماء محطات الخط الرابع لـ مترو الأنفاق، ويصل عدد المحطات لـ38 محطة وجاءت كما يلي:

حدائق الأشجار.

حدائق الأهرام.

النصر.

المتحف المصري الكبير.

ميدان الرماية.

الأهرام.

المريوطية.

العريش.

المطبعة.

الطالبية.

مدكور.

المساحة.

الجيزة.

الروضة.

الملك الصالح.

الفسطاط.

قلعة صلاح الدين.

الملك منصور.

الحي السادس.

الطيران.

عباس العقاد.

مكرم عبيد.

أحمد الزمر.

الميثاق.

أكاديمية مبارك.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الأنفاق 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ الخط الرابع لـ مترو الأنفاق على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار لـ مترو الأنفاق وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه نحو 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح لـ مترو الأنفاق ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.