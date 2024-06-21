عاجل - مواصفات ورقة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مواصفات ورقة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024.. يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء السبت 29 يونيو الجاري، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة ستكون من المنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي العام، مع تدرجها من حيث الصعوبة.

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار خدماتها لطلاب الثانوية العامة كل ما تريد معرفته عن مواصفات امتحان الفيزياء وعدد الأسئلة لطلاب الثانوية العامة 2024، وجاءت كما يلي:

70% من جزئيات الامتحان للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة.

30% لقياس المستويات المعرفية العليا للطلاب.

الأسئلة 46 سؤالا.

منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

الأسئلة لم تتضمن مفاجآت أو أسئلة تعجيزية.

هناك أسئلة تحتاج للتفكير والتركيز قبل الإجابة عنها.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأدى طلاب الثانوية العامة يومى 10 و12 يونيو الجارى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهى التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والأحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.