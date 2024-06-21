عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطار تالجو اليوم.. تعد مواعيد وأسعار القطارات من الخدمات المهمة التي تهم المواطنين يوميًا، ونقدم في السطور التالية مواعيد وأسعار قطار تالجو على خطوط السكة الحديد، "خط القاهرة أسوان، وخط القاهرة الإسكندرية"، ومحطات الوقوف، والذى يعد اسرع قطارات السكة الحديد.

مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة - إسكندرية"

القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط "الإسكندرية - القاهرة"

يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.

أسعار قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية والعكس

الدرجة الأولى 225 جنيهًا.

الدرجة الثانية 150 جنيها.

مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة - أسوان"

قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6،40 صباح اليوم التالى.

قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6،50 صباحا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتي الذهاب والعودة هي "الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط "القاهرة - أسوان"