عاجل - خطوة بخطوة.. كيفية التقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية

أحمد جودة - القاهرة - خطوة بخطوة.. كيفية التقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية.. نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 4 خطوات للتقدم والتواصل مع الهيئة واستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين، هي:

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة