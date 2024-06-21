طارق فهمي: التحرك المصري تجاه الحرب على غزة مسؤول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 11:30 صباحاً - أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة الاسرائيلية حتى الان متماسكة وماضية في مخططها وربما رئيس الوزراء نتنياهو دخل في تشابكات داخل الحكومة ويريد نقل رسالة مباشرة وهو التأكيد على الثوابت التي يتعامل بها.

وأوضح طارق فهمي، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن المناورات التي يفعلها نتنياهو في الحكومة ربما تتم في سياقات معينة للحفاظ على الحكومة في مواجهة ما يتم، قائلا: "نتنياهو مناور ولديه خبرات وامكانيات كبيرة للتعامل بصورة أو أخرى على المستوى الحزبي أو السياسي وهذه المناورات أمام ائتلافات يمينة والسيناريو الأكثر ترجيحا هو استمرار الحكومة".

وتابع: "لولا الدور والتحرك المصري لكنت قد تم تصفية المكون البشري الفلسطيني ومصر وقفت أمام مخططات الترحيل وإعادة تقديم الملف الفلسطيني على الواجهة الدولية"، مؤكدا أن التحرك المصري تحرك مسؤول ويأتي في اعتبار أن القضية الفلسطينية إحدي القضايا الرئيسية.