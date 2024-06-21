وزير الري: استقرار الأوضاع وسلامة الجسور ومجرى نهر النيل خلال العيد

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقارير المرور الدورية لمسؤولي حماية نهر النيل لرصد أي متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أي تعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.





وأوضح المرور الميداني والمتابعة المستمرة لإدارات القطاع خلال الفترة الماضية استقرار الأوضاع وسلامه الجسور ومجري نهر النيل، كما لم يتم رصد أي حالات تعدي خلال هذه الفترة نتيجة للمتابعة الجادة والمتواصلة من مسئولى القطاع فى كافة المواقع. وفيما تواصلت أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ومقاومة ورد النيل على امتداد مجرى النهر وفرعيه وتحت إشراف الإدارات العامة لحماية نهر النيل، حيث شهدت هذه الفترة تواجد وعمل مكثف للمعدات والحفارات المحملة علي صنادل تجاوز عددها اليومي "50" حفار تواجدت في أماكن متنوعة خاصة بفرعي دمياط ورشيد والقاهرة الكبري وأمام قناطر الدلتا. وكان الدكتور سويلم، أصدر توجيهات مشددة بالمتابعة المستمرة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولة للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها للحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات.

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