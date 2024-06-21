3714 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمدارس البحر الأحمر غدا

جدة - نرمين السيد - امتحانات الثانوية العامة

يستأنف طلاب الصف الثالث الثانوي، بشعبتيه الأدبية والعلمية، بمدارس البحر الأحمر، والبالغ عددهم 3 آلاف و714 طالبا وطالبة، غدا السبت امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك .





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، هشام منير، في بيان اليوم الجمعة "الطلاب سيؤدون الامتحانات غدا أمام 13 لجنة فى مادة اللغة العربية وهى أول المواد المضافة للمجموع". وأضاف منير غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم تباشر أعمالها لمتابعة آخر المستجدات للوقوف على جاهزية اللجان ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، مشددا على تكاتف الجهود وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية والتنظيمية لتوفير الجو الأمن والمناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

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