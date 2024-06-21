توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.





يأتي هذا في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية. كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا. وتابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية. وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. كما شدد أيضا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

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