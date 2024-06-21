رئيس بعثة الحج: بدء تفويج حجاج القرعة من مكة للمدينة

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جدة - نرمين السيد - بعثة الحج المصرية
وأوضح في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أن الفوج الذي سيتم تفويجه إلى المدينة المنورة، يضم 435 حاجا، مشيرا إلى أنهم سيقضون 5 أيام بالقرب من الرسول الكريم، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري.
وفي السياق ذاته، كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن بدء تسيير الجسر الجوي بين المملكة العربية السعودية والقاهرة؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن الأربعاء المقبل.
وأوضح أنه سيجري إعادة الفوج الأول من الحجاج من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مطار القاهرة يوم الأربعاء المقبل، بإجمالي 858 حاجا، مؤكدا أن بعثة حج القرعة رفعت استعداداتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، استعدادا لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.
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