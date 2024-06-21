تعليم الوادي الجديد ينهي الاستعدادات لاستئناف امتحانات الثانوية العامة غدا

جدة - نرمين السيد - المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، المهندس سيد عبدالعزيز، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستئناف أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في المحافظة غدا السبت ، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال جاهزية 11 لجنة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، لاستقبال الطلاب لآداء امتحان اللغة العربية أول مادة مضافة للمجموع.





وقال عبد العزيز في بيان اليوم الجمعة:"غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تباشر أعمالها فى متابعة آخر مستجدات العمل لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال أداء الامتحانات غدا ، ويؤدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات تبدأ في التاسعة صباحا وتنتهى الثانية عشر ظهرا"، مشيرا إلى التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية والإطمئنان على جاهزية لجان سير الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية، وسط تكاتف كل الجهود لإزالة أى عقبات تواجه الطلاب خلال فترة الامتحان. وناشد وكيل الوزارة أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان لعدم إثارة أى قلق أو توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان وحرصا على مصلحتهم. وفي سياق متصل قرر وكيل الوزارة إحالة مسئول أمن مدرسة الفنية بنات للتحقيق العاجل، وذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة، وذلك عقب ملاحظة التقصير فى تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للعمل، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى آداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

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