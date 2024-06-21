نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركات السياحة: لا علاقة لنا بحجاج الزيارة ولم نتلق شكاوى هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تؤكد غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ان شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج لا علاقة لها بالمواطنين الذين سافروا لأداء الحج هذا العام من خلال تأشيرات الزيارة، وأضافت الغرفة إنه ا تتابع الأخبار المتداولة عن تلك الأعداد التي سافرت للحج بتأشيرات الزيارة الغير مسموح لها أساسا بأداء الحج طبقا للقوانين والضوابط السعودية، وتتابع كذلك سوء الفهم لدى البعض للربط بين هذه الحالات وشركات السياحة للإيحاء دون علم أو من خلال معلومات مغلوطة أن شركات السياحة هي المسؤولة عن تلك الرحلات لتلك الأعداد أو أن الشركات مسؤولة عن سفرهم وأدائهم للحج وهو ما يخالف الحقيقة تماما

وبداية فإن غرفة شركات السياحة تعرب عن أسفها وحزنها العميق لحالات الوفاة بين الحجاج سواء النظاميين الرسميين أو غيرهم وتتقدم الغرفة نيابة عن قطاع السياحة بأسره بالعزاء إلى أسر الحجاج المتوفيين

وحتى تتبين كافة الحقائق فإن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تؤكد على عدة حقائق

اولا

تقوم شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار وتمنع تلك الضوابط تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي فقط ويتعرض من يخالف تلك الضوابط لعقوبات مشددة

ثانيا

لم تتلق غرفة عمليات الحج السياحي أية شكاوى هذا الموسم من حجاج شركات السياحة حيث ساعدت الضوابط الصارمة المنظمة للحج والاستعداد المبكر للموسم وعمليات الرقابة والمتابعة من قبل وزارة السياحة والآثار في مرور الموسم بسلام علي حجاج شركات السياحة



ثالثا

تجري حاليا عملية مراجعة شاملة لموسم الحج وكافة البرامج المعتمدة التي نظمتها شركات السياحة ومن يثبت تنظيمه برامج أخرى بخلاف تلك البرامج الرسمية المعتمدة من الوزارة سوف يتعرض لعقوبات مشددة تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركات المخالفة

رابعا

حذرت غرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج السياحي في وقت مبكر جدا هذا الموسم ومن خلال متابعتهما لكافة المؤشرات وإعداد التأشيرات المختلفة، حذرتا من خطورة استغلال البعض لتأشيرات الزيارة في اداء الحج ومزاحمة الحجاج النظاميين من كافة البعثات وليس الحج السياحي فقط

وطالبت اللجنة الفنية وغرفة الشركات وفي وقت مبكر بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات التي تحمي الموسم وتحفظ حقوق الحجاج النظاميين وتحمي كذلك أرواح وحقوق جميع المواطنين وليس حجاج الشركات فقط



خامسا

تعاني شركات السياحة أشد المعاناة من السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية وكذلك الشركات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية التي تعمل دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وتؤكد الغرفة أن تلك الكيانات والشركات غير الشرعية سبب رئيسي في كافة المخالفات التي تتم برحلات الحج والعمرة وتعرض حياة المواطنين للخطر دون أن يكون هناك رادع يمنعهم من تلك الممارسات غير القانونية سنويا

سادسا

أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة موقعا إلكترونيا جديدا خاصة بالحج باسم " موقع شركات العمرة والحج السياحي"، يهدف الموقع إلى دعم جهود القطاع السياحي لمحاربة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في رحلات الحج منعا للنصب علي المواطنين أو تعرضهم للخطر وضياع حقوقه

سابعا

وفي إطار مسؤولياتها عن الحج السياحي وراحة وسلامة حجاجه نظمت غرفة شركات السياحة حملة توعية مكثفة في وقت مبكر بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي حذرت خلالها من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية وذلك من خلال عدة بيانات صحفية موثقة ومثبتة



ومنها علي سبيل المثال لا الحصر بيان صحفي يوم ٢٨ نوفمبر بداية التقديم للحج بعنوان

"الغرفة تنصح المواطنين التقدم للشركات وفروعها مباشرة "

وبيان صحفي يوم 5 ديسمبر الماضي بعنوان:-

لمحاربة السماسرة والحفاظ على حقوق المواطنين

السياحة تطلق موقعا إلكترونيا جديدا يضم الشركات المصرح لها بتنظيم الحج

وبيان صحفي يوم 6 ديسمبر بعنوان:-

" التحذير من التعامل مع الوسطاء والسماسرة والمشاكل التي يتسببون فيها والمطالبة بالتقدم مباشرة للشركات وفروعها"

وبيان صحفي يوم 17 يناير الماضي بعنوان:-

"السياحة تطالب بمواجهة البرامج الوهمية من الكيانات غير الشرعية لعدم الإضرار بالحجاج والمعتمرين

كما أكدت تلك الحملة أن تأشيرات الزيارة لا تسمح لحاملها بأداء الحج وحذرت مبكرا من خطورة تلك الخطوة، وبثت آراء موثقة لعدد من العلماء والمشايخ يشرحون رأي الدين في أداء فريضة الحج بتأشيرة الزيارة ويحذرون من تلك الخطوة وفي مقدمتهم

الدكتور سعد الدين الهلالي والدكتور أحمد ترك إمام مسجد النور وعدد من العلماء والشخصيات العامة

وأخيرًا فإن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تطالب الجميع بتحري الدقة فيما ينقلونه من معلومات وعدم نشر أية معلومات مغلوطة تسئ إلى كيانات اقتصادية مهمة مثل شركات السياحة وتنال مع جهدها في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين

وتؤكد الغرفة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج معلومات مغلوطة تسيء عن عمد إلى شركات السياحة